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Приметы и советы

Дом на 153 квартиры построят в Дмитровском районе столицы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 153 квартиры построят в Дмитровском районе столицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

В Дмитровском районе Москвы в рамках реализации программы реновации возведут новостройку по адресу Лобненская улица, земельный участок 9а, корпус 23 (зона 14.1). Соответствующая проектная документация уже согласована, сообщила во вторник, 6 декабря, председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Проектом предусмотрено возведение на Лобненской улице односекционного многоквартирного жилого дома с одноуровневой подземной автостоянкой. На первом этаже в нежилой части будут расположены помещения общественного назначения. При входе в жилую часть дома запроектированы вестибюльно-входная группа с помещением консьержа и колясочная, — рассказала руководитель ведомства.

По ее словам, дом будет включать 153 квартиры, из которых 31 однокомнатная, 90 двухкомнатных и 32 трехкомнатных. Во всех помещениях выполнят отделку, соответствующую стандартам программы реновации.

Вентилируемые фасады облицуют бетонной плиткой, фиброцементными панелями и металлокассетами.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе организуют парковку, тротуары, дорожки, детскую и спортивную площадки, а также установят малые архитектурные формы и наружное освещение, передает официальный сайт мэра Москвы.

В текущем году в рамках реализации программы реновации в Москве расселили 178 домов, в новые квартиры переехали свыше 30 тысяч человек.

Строительство Дмитровский район Реновация
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