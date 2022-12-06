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Три «кубических» дома построят на Мосфильмовской улице

Георгий Соланович
Город
Три «кубических» дома построят на Мосфильмовской улице
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект строительства трех «кубических» домов в рамках жилого комплекса «Вишневый сад» на Мосфильмовской улице. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 6 декабря.

Девелопер построит три дома высотой 11, 12 и 14 этажей. Общая площадь проекта — более 46 тысяч квадратных метров. Суммарное количество квартир — 124. В пресс-службе Москомархитектуры отметили, что проектом также предусмотрено обустройство подземного паркинга на 315 машино-мест.

По словам Кузнецова, прообразом формы зданий стали кубы.

— Необычное решение было применено для проектирования фасадов: архитекторы использовали для оформления строгой фасадной сетки три вида материалов — металл, натуральный камень для глухих панелей и стеклофибробетон для фасадов на уровне первых этажей. Специальными элементами дизайна стали консоли входных групп и «пикселированные» террасы для квартир на верхних этажах, — рассказал архитектор.

Кузнецов добавил, что на последних этажах зданий обустроят видовые квартиры и пентхаусы с видом на «Лужники». Прилежащую территорию благоустроят, заключил он.

Столица является одним из строительных локомотивов страны. Так, с начала 2022 года в городе возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода пришлось на жилые дома.

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