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Почти 65 тысяч нарушений правил перевозки детей зафиксировали в столице с начала года

Степан Жирнов
Происшествия
Почти 65 тысяч нарушений правил перевозки детей зафиксировали в столице с начала года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице с начала 2022 года было зафиксировано почти 65 тысяч нарушений правил перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 6 декабря.

По информации ведомства, столичные водители пренебрегли детской безопасностью 64 758 раз. Речь идет о случаях, когда дети до семи лет перевозились не в специальных креслах, а более взрослые — без пристегнутых ремней безопасности.

В ГИБДД напомнили, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность. Рядовые граждане понесут наказание в размере 3 000 рублей, должностные лица — 25 000 рублей, а для организаций размер штрафа достигает 100 000 рублей.

Именно из-за пренебрежения мерами безопасности два ребенка из Красноярска оказались в реанимации. В момент ДТП дети не были пристегнуты, и в результате столкновения вылетели из окна автомобиля. Произошедшее попало на запись с камеры внешнего видеонаблюдения.

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