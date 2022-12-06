Орнитолог призвал москвичей регулярно кормить птиц зимой

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В зимний период в городе птицам сложно искать пропитание самостоятельно, поэтому наличие корма в кормушках имеет для них жизненно важное значение. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

— Зимой в городе наше участие просто жизненно необходимо для птиц. Они привыкли, что люди их кормят, и рассчитывают на это, — подчеркнул эксперт.

По его словам, пернатые не смогут нигде отыскать нового источника пищи, кроме кормушек, так как у них на это не хватит сил. Орнитолог обратил внимание, что если люди начали кормить птиц, то им обязательно следует продолжить это делать. Он призвал горожан организовывать новые кормовые места и вешать кормушки. Однако отметил важность того, чтобы в них находился корм.

— Чтобы не было такого, что птица прилетела из последних сил в расчете на прокорм, а там пусто, — пояснил Мишин.

По словам эксперта, в морозы пернатым необходимо питаться чаще и в большем количестве, так как у них очень много энергии уходит на обогрев, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого орнитолог Мишин рассказал, чем нельзя кормить птиц.