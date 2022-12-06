Ток-шоу «Пусть говорят» вернут в эфир Первого канала

Фото: Пресс-служба Первого канала

Ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир Первого канала. Первый выпуск после перерыва выйдет во вторник, 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Первого.

— «Пусть говорят» возвращается в эфир Первого канала. Сегодня в 19:50, — говорится в сообщении.

По словам ведущего программы Дмитрия Борисова, целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям: астрологам и нумерологам, предсказательнице Ванге, американскому предпринимателю Илону Маску и другим знаменитостям.

До этого СМИ сообщили, что основную версию шоу «Голос» могут убрать из сетки вещания Первого канала. Ранее закрылись всем известные проекты «Лучше всех» и «Вечерний Ургант», которые вели Максим Галкин* и Иван Ургант соответственно.

По данным СМИ, та же судьба может постичь и программу «Голос» с бывшим ведущим Дмитрием Нагиевым. При этом шоу «Голос. Дети», судя по всему, в эфир вернется. Недавно стало известно, что там будут изменения в составе жюри: вместо Светланы Лободы, со скандалом покинувшей Россию, там появится певица МакSим.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.