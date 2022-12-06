Мужчина напал с ножом на посетителя банка на севере столицы

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, улица Маршала Федоренко Карта всех событий

На севере столицы мужчина напал на посетителя банка с ножом и ранил его. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу во вторник, 6 декабря.

Инцидент произошел ночью в одном из отделений банка на улице Маршала Федоренко, в круглосуточной зоне. Один из посетителей поссорился с другим, после чего достал нож и несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего скрылся.

На вызов прибыл патруль Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали 34-летнему москвичу скорую помощь и отправились разыскивать злоумышленника. Пострадавший был госпитализирован.

Подозреваемый со схожими приметами был обнаружен в скором времени. При виде Росгвардейцев мужчина попытался скрыться и оказать сопротивление, но был задержан. Им оказался 27-летний житель Новосибирска. Свою вину злоумышленник отрицать не стал. При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят складной нож со следами крови.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Для дальнейших разбирательств подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

Другого опасного гражданина с ножом сотрудники ведомства задержали на западе столицы. Мужчина ходил по улице и угрожал прохожим холодным оружием.