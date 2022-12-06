Собянин: Участниками программы реновации стали около миллиона москвичей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичной программе реновации чуть больше пяти лет, за это время ее участниками стали около миллиона горожан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 6 декабря.

— Со старта масштабного проекта реновации в Москве прошло чуть больше пяти лет. За это время мы сдали три миллиона квадратных метров современного жилья. Почти 82 тысячи москвичей уже отметили новоселье. Всего участниками программы реновации стали около миллиона москвичей, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что участники программы реновации переезжают в благоустроенные квартиры в своем же районе с готовой инфраструктурой: школами, парками, детсадами и поликлиниками.

Мэр отметил, что в данный момент идет строительство и проектирование еще 393 домов по реновации. Специалисты подобрали шесть стартовых площадок в Восточном Измайлове, Басманном, Даниловском, Нижегородском районах и в поселении Первомайском.

В текущем году в рамках реализации программы реновации в Москве расселили 178 домов, а в новые квартиры переехали свыше 30 тысяч человек.