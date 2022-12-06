Полицейский, нарушивший ПДД 52 раза за год, стал виновником ДТП в Подмосковье

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Сотрудник полиции, который за 2022 год нарушил правила дорожного движения 52 раза, стал виновником ДТП в Подмосковье, в котором один человек погиб и еще один пострадал. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

По предварительным данным, авария произошла на трассе Балашиха — Салтыковка. Капитан полиции, 40-летний оперуполномоченный, будучи не при исполнении обязанностей ехал на своем Range Rover и столкнулся с тремя автомобилями, которые двигались по встречной полосе.

В результате аварии 44-летняя пассажирка такси скончалась на месте, шофер был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломами ребер. Водители двух других автомобилей обошлись без травм. Примечательно, что в одном из пострадавших автомобилей также находился сотрудник МВД.

Виновник аварии от прохождения медицинского освидетельствования отказался, сообщил «МК».

Другое ДТП произошло на 18-м километре МКАД в понедельник, 5 декабря. Столкнулись три легковые машины и грузовик. Момент аварии попал на запись с камер видеонаблюдения.