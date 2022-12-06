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Иномарка вылетела на тротуар в результате столкновения в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Иномарка вылетела на тротуар в результате столкновения в центре столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В центре Москвы столкнулись две иномарки, в результате чего одна из них вылетела на тротуар. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись BMW и Audi. Водитель BMW не уступил дорогу второй машине на повороте и врезался в нее. В результате оба автомобиля серьезно повреждены.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

По словам Нефедовой, выяснение обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура Центрального административного округа. По данным ведомства, у виновника ДТП отсутствует страховой полис.

Другая авария произошла в Подмосковье недалеко от Балашихи. По предварительным данным, сотрудник полиции, 52 раза нарушивший правила ПДД в 2022 году, стал виновником ДТП, в котором один человек погиб и еще один пострадал.

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