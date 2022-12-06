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СК задержал полицейского, виновного в смертельном ДТП в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
СК задержал полицейского, виновного в смертельном ДТП в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Следственный комитет задержал сотрудника полиции, которого подозревают в пьяном вождении, что привело к ДТП со смертельным исходом в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 6 декабря.

По ее словам, следователи осмотрели место, на котором 5 декабря произошло ДТП, изъяли подушки безопасности, бутылку из-под водки и мобильный телефон из машины сотрудника полиции.

— Была назначена судебно-медицинская экспертиза, — уточняет Врадий.

Также по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ДТП, о котором идет речь, произошло в понедельник, 5 декабря, на трассе Балашиха — Салтыковка. 40-летний оперуполномоченный капитан полиции врезался в три автомобиля, ехавшие по встречной полосе. В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка такси, а шофер при этом был госпитализирован с различными травмами.

Подмосковье Балашиха Следственный комитет Московская область Смерть
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