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Неизвестный открыл огонь из пулемета по полицейским в Новошахтинске

Степан Жирнов
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Неизвестный открыл огонь из пулемета по полицейским в Новошахтинске
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В городе Новошахтинске Ростовской области неизвестный мужчина в камуфляже и балаклаве открыл огонь из пулемета по сотрудникам полиции. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

По предварительной информации, инцидент произошел во время патрулирования лесополосы нарядом ППС. Неизвестный, как только увидел сотрудников правоохранительных органов, открыл по ним огонь. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение таза и был госпитализирован.

Нападавшему удалось скрыться. В связи с этим в Новошахтинске введен план «Сирена», полицейские получили приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

Силовики разыскивают высокого мужчину ростом 180–190 сантиметров, одетого в камуфляж и вооруженного пулеметом, сообщил Telegram-канал Baza.

Ранее на сотрудников правоохранительных органов напал мужчина в Анапе. Злоумышленник смог ранить троих полицейских, но в результате перестрелки был ликвидирован.

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