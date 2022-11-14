Ранившего ножом полицейских жителя Анапы ликвидировали силовики при штурме дома

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Жителя Анапы, который ранил в понедельник, 14 ноября, ножом двух полицейских и стрелял по сотруднику Следственного комитета, ликвидировали. Он был убит в ходе второго штурма дома, где забаррикадировался. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

— Около 22:30 в городе Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе штурма пострадал еще один сотрудник полиции. Он был ранен и доставлен в больницу.

14 ноября агрессивный мужчина напал на участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Ему собирались отключить электричество за долги.

Отмечается, что дебошир с самого начала вел себя неадекватно. Он заявлял, что «родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно». Мужчина бросился с ножом на полицейских и нанес колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции и резаную рану ладони стажеру по должности участкового уполномоченного полиции. Пострадавших госпитализировали.

Потом злоумышленник выстрелил в сторону сотрудника Следственного комитета.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела по статьям «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

2 ноября сообщалось, что каскадера Игоря Панина задержали на западе столицы после конфликта с сотрудниками патрульно-постовой службы. Его адвокат Андрей Алешкин сообщил, что неустановленные лица подошли к доверителю возле магазина на Осеннем бульваре, 8, и пытались вытащить его из машины.