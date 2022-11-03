Каскадера Игоря Панина задержали в Москве после конфликта с полицейскими

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Осенний бульвар, 8к1 Карта всех событий

Каскадера Игоря Панина задержали на западе столицы после конфликта с сотрудниками патрульно-постовой службы. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

— Со слов доверителя, неустановленные лица к нему подошли возле «Азбуки вкуса» на Осеннем бульваре, 8 и пытались вытащить его из автомобиля. Причины действий этих людей он не может объяснить, — рассказал он.

После чего, опасаясь за жизнь находящихся в машине двух детей и супруги, каскадер пытался уехать, но его остановили полицейские. На место вызвали сотрудников ГИБДД.

В настоящее время Панина направили на медицинское освидетельствование. Адвокат рассказал, что каскадер позвонил в службу 112 и написал встречное заявление на полицейских, с которыми произошел конфликт.

Сам Панин рассказал ТАСС, что к нему подошли у магазина трое сотрудников патрульно-постовой службы Крылатского района и пытались выдернуть его из автомобиля. Он заявил, что сотрудники были в состоянии алкогольного опьянения, так как отмечали праздник в ресторане недалеко. По его словам, полицейские утверждали, что Панин пытался сбить человека на своей машине, но он говорит, что автомобиль в этот момент был припаркован, так как он ждал супругу из магазина.

Комментарием столичной полиции ТАСС пока не располагает.

3 сентября сообщалось, что мужчина устроил конфликт у кафе в Наро-Фоминске, ранив ножом трех сотрудников ППС. Им впоследствии понадобилась медицинская помощь.