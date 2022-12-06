Трое злоумышленников похитили мужчину на западе Москвы и потребовали 500 тысяч рублей

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Верейская улица Карта всех событий

Трое злоумышленников похитили мужчину на западе столицы и потребовали от него выкуп в размере 500 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 6 декабря.

По ее словам, преступление произошло днем 2 декабря недалеко от жилого дома на Верейской улице. Трое мужчин напали на местного жителя, избили его и силой посадили в машину.

Вскоре похищенного привезли в частный дом в Новой Москве, где его продолжали мучить и избивать, требуя за освобождение выкуп в размере 500 тысяч рублей. Испугавшись, пострадавший позвонил другу, который перевел злоумышленникам необходимую сумму, после чего заложника отпустили. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Подозреваемых задержали в краткие сроки. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23, 27 и 32 лет.

1/4 Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве 2/4 Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве 3/4 Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве 4/4 Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений», «Вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Фигурантов заключили под стражу. Также следствие проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.

Другое похищение произошло в центре столицы. Неизвестные в камуфляже, бронежилетах и балаклавах затолкали бизнесмена в микроавтобус, где под угрозой пыток требовали предоставить им пароль от криптокошелька.