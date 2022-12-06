Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трое злоумышленников похитили мужчину на западе Москвы и потребовали 500 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Трое злоумышленников похитили мужчину на западе Москвы и потребовали 500 тысяч рублей
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Верейская улица Карта всех событий

Трое злоумышленников похитили мужчину на западе столицы и потребовали от него выкуп в размере 500 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 6 декабря.

По ее словам, преступление произошло днем 2 декабря недалеко от жилого дома на Верейской улице. Трое мужчин напали на местного жителя, избили его и силой посадили в машину.

Вскоре похищенного привезли в частный дом в Новой Москве, где его продолжали мучить и избивать, требуя за освобождение выкуп в размере 500 тысяч рублей. Испугавшись, пострадавший позвонил другу, который перевел злоумышленникам необходимую сумму, после чего заложника отпустили. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Подозреваемых задержали в краткие сроки. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23, 27 и 32 лет.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
1/4
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
2/4
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
3/4
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
4/4
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений», «Вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Фигурантов заключили под стражу. Также следствие проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.

Другое похищение произошло в центре столицы. Неизвестные в камуфляже, бронежилетах и балаклавах затолкали бизнесмена в микроавтобус, где под угрозой пыток требовали предоставить им пароль от криптокошелька.

Новая Москва Западный административный округ (ЗАО) Следственный комитет Москва Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте