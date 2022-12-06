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НАОМ: Спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах в этом году упал почти на 50 процентов

Рафаэль Залян
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
НАОМ: Спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах в этом году упал почти на 50 процентов
Фото: Pexels

Спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах в этом году упал почти на 50 процентов, следует из данных Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ). Из-за падения спроса у некоторых артистов сократились гонорары, сообщила «ВМ» генеральный директор Avantage Event Project, участник НАОМ Лилия Федорова.

По ее словам, количество клиентов, которые обычно заказывают хедлайнеров на новогодние корпоративы, в этом году существенно уменьшится. На спрос в том числе повлияли проведение в РФ частичной мобилизации, релокация бизнеса и снижение бюджетов, пояснила Федорова.

Она отметила, что многие компании «ушли» отмечать праздники в офисы.

— У нас в компании даже родилась презентация «Тихий Новый год», которая предлагает заказчикам уже готовые упакованные инструменты и форматы, адаптируясь под реальность. Мы активно предлагаем нашим клиентам организовывать в офисе «День радио», музыкальные квизы типа «СамШазам», — рассказала участник НАОМ.

Однако на некоторых топовых артистов, в том числе на Леонида Агутина, группу «Руки Вверх!» и певицу Полину Гагарину, спрос сохранится, заключила Федорова в беседе с «Вечерней Москвой».

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