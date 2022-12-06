«Сбил мотоцикл»: дочь Алены Яковлевой рассказала о последствиях ДТП в Таиланде

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Дочь актрисы Алены Яковлевой Марию Козакову четыре года назад сбил мотоцикл во время отдыха в Таиланде. О последствиях этого происшествия она рассказала в социальных сетях.

— Четыре года назад в Таиланде меня сбил мотоцикл. Последствия разгребаю до сих пор, — отметила Козакова.

По словам актрисы, ДТП сильно отразилось на ее зрении: теперь девушка вынуждена носить очки.

— Сейчас даже кино дома не могу без них смотреть, — призналась 30-летняя знаменитость.

Подписчики заверили Козакову, что аксессуар ей очень идет, и пожелали преодолеть все проблемы.

Летом у Марии Козаковой родилась дочь. Малышку назвали необычным именем Иванна, передает «СтарХит».

До этого актриса Анастасия Мельникова рассказала о болезни, изменившей ее внешность. Она призналась, что врачи до сих пор не могут поставить ей диагноз. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» решилась рассказать о здоровье, чтобы остановить упреки недоброжелателей в том, что она «старая и толстая».