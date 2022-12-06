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План «Сирена» введен во всей Ростовской области из-за нападения на полицейских

Степан Жирнов
Происшествия
План «Сирена» введен во всей Ростовской области из-за нападения на полицейских
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Из-за того, что неизвестный мужчина с пулеметом атаковал полицейскую машину, план «Сирена» введен на всей территории Ростовской области. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

В городе Новошахтинске закрыты детские сады, а жителям города рекомендовали не покидать жилища.

Въезд и выезд из города закрыты. Злоумышленника все еще ищут, сообщил Telegram-канал Shot.

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинск Ростовской области. Неизвестный мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из пулемета по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться, его разыскивают. Полиция получила приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

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