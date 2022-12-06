Демограф Коротаев рассказал, какие меры помогут повысить рождаемость в России

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Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал, какие меры помогут повысить рождаемость в стране.

Материальная помощь от государства при рождении ребенка — один из главных двигателей рождаемости в стране. Однако выплаты должны быть существенными, считает демограф.

— Рождение ребенка приносит дополнительные большие расходы. Материнский капитал в этом плане работает и показал себя очень хорошо, — сказал Коротаев в комментарии «Радио 1».

Чтобы увеличить количество детей в семье, необходимо стимулировать не только рождение первого ребенка, но и третьего. Тогда в стране станет больше многодетных семей.

Демограф отметил, что не раз звучали идеи об «отцовском капитале» при рождении третьего ребенка в одном браке. Эта мера также могла бы способствовать повышению рождаемости.

Также рождаемости могут способствовать нематериальные блага, например, ясли или квалифицированная няня. Это позволит молодым родителям раньше выйти из декретного отпуска, не переживая о доходах семьи.

При этом эксперты сообщили, что темпы рождаемости снижаются по всему миру. По мере роста дохода, уровня образования и процента городских жителей наблюдается снижение количества детей в семьях, передает издание argumenti.ru.

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