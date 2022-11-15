«Главная проблема человечества — это вымирание»: почему планете не грозит перенаселение

Фото: shutterstock

Число людей на Земле, по оценкам ООН, достигло восьми миллиардов человек. Седьмой миллиард человечеству удалось набрать за 12 лет. А для восьми миллиардов понадобилось на год меньше. По прогнозам ООН, отметка в девять миллиардов будет достигнута к 2037 году. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему был резкий скачок роста населения за 11 лет и грозит ли планете перенаселение.

Почему численность населения так быстро растет

По словам демографа Сергея Чеснокова, численность населения растет быстрее, потому что людей на планете Земля больше, чем раньше. Кроме того, на это влияет не увеличение рождаемости, а продолжительность жизни.

— На самом деле все обманчиво. Население больше, поэтому оно растет быстрее. Хотя при этом главный показатель для демографии — это суммарный коэффициент рождаемости. Он снижается. Это приведет к тому, что примерно в 2055 году население прекратит рост. Возможно, оно немного вырастет из-за увеличения продолжительности жизни. Данный показатель пока уменьшается. Например, в 1970-х годах суммарный коэффициент рождаемости был выше 5,5, а сейчас — 2,5, — рассказал Чесноков.

Демограф Алексей Ракша заверил, что раньше население планеты увеличивалось гораздо быстрее, чем сейчас. На данный момент темпы роста снизились в два раза:

— Резкого скачка не было. Происходило медленное уменьшение темпов роста в относительном выражении. Если четырехмиллиардное население выраcтает на 10 процентов, то это плюс 400 миллионов. А если семимиллиардное население возрастает на 10 процентов, то это плюс 700 миллионов. Сейчас у нас речь идет про абсолютную прибавку к каждому новому миллиарду человек. Это означает, что с каждой относительной прибавкой темпы роста населения снижаются. Максимальными они были в конце 1960 годов. Отмечу, с 1960 по 1974 год человечество выросло на один миллиард — с 3 до 4. Эти темпы более чем вдвое выше, чем сейчас.

Будет ли численность населения расти в будущем

Демограф Сергей Чесноков уверен, что совсем скоро численность населения остановится в росте и пойдет на спад:

— Какое-то непродолжительное время население будет расти и, возможно, достигнет 10 миллиардов. Но потом пойдет сильное обрушение. Это серьезная тенденция. Неслучайно здравомыслящие люди, например, Илон Макс, говорят, что главная проблема человечества — это вымирание.

Такого же мнения придерживается Алексей Ракша. Однако эксперт считает, что численность населения не дойдет до отметки в 10 миллиардов.

— Рост населения не будет продолжаться бесконечно. Я думаю, что он прекратится во второй половине XXI века и пойдет на снижение. Большая вероятность, что человечество не достигнет численности в 10 миллиардов, — рассказал собеседник «ВМ».

Какую численность населения сможет выдержать планета

Демограф Алексей Ракша заверил, что у планеты есть огромный ресурс, чтобы численность населения росла:

— Планета смогла бы выдержать количество людей, намного больше, чем есть сейчас, если бы природосберегающие и энергосберегающие технологии развились бы до высокого уровня. Этот прогресс идет, но недостаточными темпами. Принципиально нет больших преград, чтобы численность населения была намного больше.

Демограф Сергей Чесноков заверил, что на Земле могут жить даже 100 миллиардов людей в комфортных условиях.

— Лимит, конечно же, существует. Но есть понимание, что 100 миллиардов планета Земля в состоянии выдержать даже при нынешнем образе жизни. Однако это будет совершенно другое устройство мира, например, с городами под водой, — считает эксперт.

Правда ли, что перенаселение — это опасно

Демограф Сергей Чесноков отметил, что западные страны специально убеждают людей в перенаселении планеты, чтобы контролировать рождаемость в странах-конкурентах.

— Все разговоры о том, что рост численности населения является страшной проблемой, — это дымовая завеса. Западным странам выгодно установить контроль над мировой рождаемостью и численностью населения с помощью программ по сокращению рождаемости. Они организовали международный фонд планирования семьи. Он имеет филиалы в 186 странах мира. Фонд продвигает аборты, контрацепцию и стерилизацию. Его цель — ослабить экономических конкурентов. Программа проявляет активность в наиболее развитых странах. Например, Китай, Индия и Россия максимально подверглись этому воздействию, — считает собеседник «ВМ».

Специалист рассказал, что главная демографическая проблема в современном мире —не возможная перенаселенность планеты, а недонаселенность:

— Запад давно находится в кр—изисе традиционных семейных ценностей и имеет проблему с рождаемостью. Однако численность населения в этих странах не уменьшается из-за потока мигрантов со всего мира. Те страны, которые потребляют наибольшее количество ресурсов, не хотят сокращать свое население. Они агитируют к этим действиям другие государства. Я считаю, что главная проблема в мире, это недонаселенность.