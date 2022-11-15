Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Население Земли превысит отметку восемь миллиардов человек 15 ноября, что станет значимым событием для развития человечества. Об этом сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций (ООН).

— По прогнозам, 15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет восемь миллиардов человек, что станет важной вехой в развитии человечества. Этот беспрецедентный рост обусловлен постепенным увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины, — говорится в сообщении.

Для увеличения численности населения с семи до восьми миллиардов человечеству потребовалось порядка 12 лет. Согласно прогнозам аналитиков, отметка девять миллиардов будет преодолена примерно через 15 лет — в 2037 году. Данный факт свидетельствует о снижении темпов роста численности людей, передает ТАСС.

До этого суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году. Его вычисления основаны на многих факторах, например, на уровне рождаемости и степени загрязнения окружающей среды.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какова вероятность, что данный прогноз сбудется, и есть ли у человечества шансы изменить ситуацию. По словам климатолога Владимира Клименко, подобные прогнозы вводят людей в заблуждение и не имеют ничего общего с правдой.