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Продажи новых автомобилей в России упали в ноябре почти на 62 процента

Лейла Алиева
Экономика
Продажи новых автомобилей в России упали в ноябре почти на 62 процента
Фото: depositphotos

В ноябре этого года в России продали 46 403 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 61,6 процента меньше показателей прошлого года. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Однако по сравнению с октябрем 2022-го продажи машин выросли: тогда в стране реализовали 45 228 автомобилей. При этом с начала года продажи упали на 60,9 процента — до 548 877 автомобилей.

Почти все компании, попавшие в список самых популярных марок от АЕБ в октябре, зафиксировали падение продаж. Такая тенденция объясняется нехваткой машин у дилеров.

Исключением, как уточняется, стали компании Geely, УАЗ, FAW и DFM. Лидером остается отечественный «АвтоВАЗ», который продал 21 726 новых машин, пишет AutoNews.

Недавно на заводе Aurus в Елабуге началось производство новой модели люксового внедорожника Komendant. Значительное количество деталей в автомобиле — российского производства.

«Вечерняя Москва» собрала информацию, которая известна об этой машине, а также узнала у эксперта, кому она будет интересна и какие необычные технические решения в ней применены.

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