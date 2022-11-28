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Aurus Komendant: главные факты и характеристики нового российского внедорожника класса люкс

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Aurus Komendant: главные факты и характеристики нового российского внедорожника класса люкс
Фото: Telegram / Aurus Russia

На заводе Aurus в Елабуге началось производство новой модели люксового внедорожника Komendant. Значительное количество деталей в автомобиле — российского производства. «Вечерняя Москва» собрала информацию, которая известна об этой машине, а также узнала у эксперта, кому она будет интересна и какие необычные технические решения в ней применены.

И на бензине, и на электричестве

Как сообщается на сайте Aurus, презентация модели Komendant прошла 29 сентября в Музее Гаража особого назначения. Новая модель совмещает в себе комфорт люксового седана с проходимостью внедорожника.

Aurus Komendant оснащается полным приводом. Мощность двигателя составляет 598 лошадиных сил, а объем — 4,4 литра. Двигатель оснащен предпусковым подогревателем, есть возможность дистанционного запуска мотора. Кроме традиционного бензинового двигателя, в Aurus Komendant предусмотрен электродвигатель мощностью 62 лошадиные силы. Коробка передач — девятиступенчатый автомат. До скорости 100 километров в час машина разгоняется за 6,5 секунды. Дорожный просвет машины составляет до 26 сантиметров и регулируется пневматической подвеской. В Aurus Komendant реализован ряд решений, помогающих водителю управлять машиной: в частности, антипробуксовочная система, электронная система распределения тормозных усилий, камера с круговым обзором и видом сверху.

Aurus Komendant оснащен подсветкой интерьера. Также в салоне предусмотрена аудиосистема и мультимедийная система, в составе которой расположены два монитора для пассажиров, сидящих на заднем ряду. Кресла в Aurus Komendant оснащены функцией памяти, а также имеют функции вентиляции и массажа.

Среди предлагаемых цветов — черный медный, кофейный, темно-синий, медный, черный, темно-зеленый, белый перламутр, стальной голубой и графитовый.

Конкурент Bentley и Rolls-Royce

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Komendant фактически является развитием предыдущей модели Senat.

— Этот автомобиль построен на единой модульной платформе. Есть седан Senat, и Komendant — версия развития этой платформы. Там есть кое-какие небольшие нюансы, но в целом платформа та же. Основное отличие — на нем предполагается пневмоподвеска. Но ничего не мешает в будущем предложить ее же для седана, — отметил собеседник «ВМ».

Как заметил специалист, Aurus Komendant — представительский автомобиль люксового сегмента. Его можно сравнить с Rolls-Royce Cullinan или Bentley Bentayga, уточнил эксперт.

По словам специалиста, автомобили Aurus приобретают в правительстве, также их целевая аудитория — крупные предприниматели.

— Цена заявлена от 33 миллионов рублей. Это далеко не всякому бизнесмену по карману. Конечно, и президент ездит на Aurus Senat, в его сопровождении такие автомобили тоже есть. Засвечен автомобиль давно, — заметил Гудков.

Мощность в 598 лошадиных сил призвана обеспечить безопасность, подчеркнул собеседник «ВМ»: в случае каких-либо инцидентов шансов спасти охраняемое лицо больше. А вспомогательный электромотор не только повышает плавность трогания с места, но и при проблемах с основным двигателем даст возможность передвигаться дальше, пояснил автоэксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что Aurus в значительной степени производится из российских деталей.

— Платформа для Aurus Komendant разрабатывалась в России. Можно обсуждать отдельные технические решения. Но это нормально, если мы какие-то детали берем у известных в мире поставщиков. Какие-то узлы могли разрабатываться при некоторой помощи инженеров других компаний, — заключил специалист.

На заводе в Елабуге стартовало серийное производство внедорожников Aurus Komendant. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

— На заводе Aurus в Татарстане начато серийное производство первого российского внедорожника класса люкс. Для отечественного автопрома это беспрецедентный старт: менее чем за полтора года после открытия завода Aurus в Елабуге уже выводится в производство вторая абсолютно новая модель бренда, — говорится в сообщении.

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