Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На заводе «Москвич» планируется начать выпуск двух новых автомобилей: «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е». Завод уже получил документы, подтверждающие одобрение этих моделей. «Вечерняя Москва» разбиралась, чего ждать от новых машин, насколько они конкурентоспособны и какой может быть их цена.

Каким будет «Москвич 3»

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что новая машина будет производиться с двумя видами двигателей.

— Судя по техническим характеристикам, это довольно обыкновенный кроссовер размером с Renault Duster, если сравнивать с машинами, которые раньше производились на московском заводе (тогда еще Renault). Там заявлены два мотора: 1,6 литра — атмосферный и 1,6 литра — турбо. По аналогии с другими марками этих моторов может оказаться достаточно, если все будет хорошо настроено. Но это мы говорим только о бензиновой версии «Москвич 3» — есть еще электрическая, — рассказал собеседник «ВМ».

По размеру будущий «Москвич 3» — конкурент автомобилей по типу Haval Jolion и Hyundai Creta. Потребительские свойства машины еще предстоит оценить, подчеркнул Гудков. Внедорожные свойства нового «Москвича» также еще предстоит проверить.

— Кроссовер в современном понимании — универсал, пропорции кузова которого немного устремлены вверх. В плане привода тоже давно нет разницы: кроссоверы давно уже бывают не только полноприводными, но и переднеприводными. По дорожному просвету многие кроссоверы уступают некоторым легковым автомобилям. Все смешалось, и каков здесь будет «Москвич» — пока непонятно, лучше подождать выхода машины, — уверен автоэксперт.

Судя по опубликованному ОТТС (одобрение типа транспортного средства — прим. «ВМ»), у будущего «Москвича» нет серьезных отличий от китайского автомобиля JAC JS4, отметил Гудков. Такое сходство позволит быстрее наладить выпуск.

Есть ли спрос на электромобили

По мнению эксперта, идея производить электромобиль «Москвич 3е» призвана показать инновационность завода, однако реального спроса на такие машины пока нет.

— Сейчас запрос на электромобили немного появляется только на фоне дефицита автомобилей в целом. Например, поскольку у нас, кроме автомобилей «Лада», ничего не предлагается в сегменте B-класса, то на этом фоне выигрышно смотрится, например, Evolute i-PRO, который недавно начали выпускать. Может быть, здесь тоже за счет дефицита и государственных программ свой спрос будет найден. Но это в значительной степени искусственная история, — подчеркнул Гудков.

При этом практически во всех странах, где электромобили набрали популярность, это произошло благодаря государственным программам поддержки — субсидиям, скидкам, налоговым послаблениям, бесплатным парковкам и т. д., пояснил специалист.

Однако в России есть две проблемы, которые могут помешать успешному применению «Москвичей 3е» и любых других электромобилей, уточнил Гудков.

— Первая проблема — климат: при падении температуры все химические реакции замедляются, с этим невозможно поделать ничего. Второе — большие расстояния. Россия — большая страна, расстояния между городами огромные, а инфраструктура развита слабо. Запас хода имеет критическое значение. Если в крупных городах или на обособленных территориях электромобили найдут свое применение, то в масштабах всей страны пока перспектив не видно, — отметил автоэксперт.

Что будет с ценой

По мнению Гудкова, электромобиль «Москвич 3е» будет предлагаться покупателям с ощутимой скидкой.

— Скорее всего, на электромобиль будут распространяться программы поддержки. Например, Evolute i-PRO впрямую стоит почти три миллиона рублей, а со льготой — чуть больше двух миллионов, что сейчас уже более-менее приемлемая цена, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, цена на бензиновый «Москвич» будет зависеть от маркетинговой политики завода. С одной стороны, марка новая и своего потребителя пока не нашла — в этих условиях производители обычно сдерживают цены. С другой стороны, сейчас на автомобильном рынке серьезный дефицит, на котором можно заработать, предположил Гудков.

Однако ждать значительных скидок на «Москвич» из-за его сборки в России не стоит, уверен специалист.

— Льготы на машины, произведенные отверточной сборкой в России, когда-то действительно существовали. Минпромторг строил политику в отношении иностранных производителей так, чтобы они были заинтересованы в локализации производства компонентов и как можно больше технологических операций переносили сюда. Но та самая сборка SKD (крупноузловая) практически сошла на нет и стала малопопулярной из-за отсутствия выгоды. Насколько я понимаю, в политике Минпромторга на данный момент ничего не поменялось. Нельзя сказать, что локализация JS4 в Москве должна принести значительную скидку. Может быть, какая-то скидка и возможна, но вряд ли это будет иметь системный характер, — подытожил эксперт.