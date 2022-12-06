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Собянин: Москва продолжит поддержку клинических исследований лекарств на базе медучреждений

Евгений Жуков
Город
Собянин: Москва продолжит поддержку клинических исследований лекарств на базе медучреждений
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении на 2023 год программы комплексной поддержки клинических исследований новых лекарств в медицинских учреждениях столицы.

— За последние 10 лет в столице было проведено больше 1700 испытаний лекарств. С помощью города компании смогут сократить расходы и быстрее внедрить новые препараты в медицинскую практику, — сказал мэр.

Глава города уточнил, что программа стартовала в сентябре, а заявки на участие подали уже семь фармацевтических компаний. Правительство Москвы будет оказывать помощь разработчикам лекарств в подборе площадки с необходимым оборудованием и другими ресурсами, а также в решении возникших юридических вопросов.

Помимо этого, в Москве продолжат компенсировать до половины всех затрат на изучение важных для столичной медицины лекарственных средств, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Собянин принял решение привлечь инвесторов для создания четырех новых фармацевтических производств в столице. Условия контрактов предусматривают, что инвесторы в течение двух–четырех лет разместят на территории столицы производство 74 наименований лекарственных средств.

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