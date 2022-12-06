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Здание Южного речного вокзала оформят панелями из стеклофибробетона

Лейла Алиева
Город
Здание Южного речного вокзала оформят панелями из стеклофибробетона
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, проспект Андропова, 11к2 Карта всех событий

Фасады здания Южного речного вокзала оформят с использованием панелей из стеклофибробетона, а также композитных кассет и ламелей. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 6 декабря.

— Проектом реконструкции предполагается сохранение архитектурного облика здания, а также устройство эксплуатируемых кровель в уровне второго и последнего этажей. Для отделки фасадов используются крупноформатные панели из стеклофибробетона, композитные кассеты, ламели, — рассказал он.

Здание вокзала появилось еще в 1985 году и состоит из двух прямоугольных объемов на стилобате, объединенных эксплуатируемой кровлей на уровне второго этажа.

Общая площадь комплекса составит 6837 квадратных метров. Внутри расположатся магазины, кафе, рестораны, медиацентр, а также конференц-зал на 49 человек.

Реконструкция Южного речного вокзала началась в апреле 2021 года, его планируется открыть летом в следующем году. В настоящее время готовность проекта составляет 80 процентов.

Рабочие приступили к финальному этапу реконструкции — внутренней отделке. По задумке архитекторов, в обновленном Южном речном вокзале должны сохраниться архитектурные идеи 1980-х годов.

Строительство Москва Сергей Кузнецов
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