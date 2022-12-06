Проект об упразднении списка недоступных для женщин профессий внесли в Госдуму

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы внесли законопроект об упразднении списка работ и профессий, для которых ограничивается применение труда женщин.

По мнению инициаторов, решение принято из-за дискриминационного характера статьи, запрещающей женщинам трудоспособного возраста получать больший доход. При этом запрет женщинам работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами ничем не обоснован, подчеркнули парламентарии.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что женщины должны получить право работать в таких высокодоходных отраслях, как нефтехимическая, добывающая, металлургическая, сообщается на сайте Госдумы.

С января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда, утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин. В него включены 100 позиций.

С 1 марта текущего года Минтруд сократил перечень, разрешив женщинам быть авиамеханиками самолетов и вертолетов, а также заниматься монтажом технологического оборудования.

До этого итоги исследования сервиса SuperJob показали, что российские женщины все реже соглашаются с тем, что зарплаты у специалистов мужского пола должны быть выше.