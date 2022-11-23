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Приметы и советы

Названы профессии, в которых женщины хотят зарабатывать больше мужчин

Анастасия Колоскова
Экономика
Названы профессии, в которых женщины хотят зарабатывать больше мужчин
Фото: Unsplash

Российские женщины все реже соглашаются с тем, что зарплаты у специалистов мужского пола должны быть выше. Об этом свидетельствуют итоги исследования сервиса SuperJob.

Так, разница между ожиданиями в вопросе оплаты труда у женщин и мужчин в столице снизилась до 5 процентов. В Санкт-Петербурге этот показатель чуть выше — 8 процентов. При этом соискательницы из этих городов чаще просят у работодателей зарплаты, превышающие «мужские».

Так, зарплатные ожидания у специалистов-женщин в Москве выше мужских в таких профессиях, как финансовый аналитик (150 тысяч против 130 тысячи рублей), экономист (90 тысяч против 85 тысяч рублей), архитектор и сметчик (110 тысяч против 105 тысяч рублей).

Мужчины рассчитывают на более высокий доход в позиции программиста «1С» (200 тысяч против 150 тысяч рублей), бизнес-аналитика (175 тысяч против 150 тысяч рублей) и менеджера проектов (125 тысяч против 105 тысяч рублей), пишет издание News.Ru.

До этого россиянам рассказали, кто может рассчитывать на новогодние премии. Эксперты считают, что в этом году компаний, выплачивающих премии, будет меньше, чем в 2021-м, но при этом многие продолжают предоставлять тринадцатую зарплату.

Зарплаты Женщины Мужчины
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