Bloomberg: Босния и Герцеговина может стать кандидатом на членство в ЕС

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Лидеры Евросоюза (ЕС) могут дать Боснии и Герцеговине (БиГ) официальный статус кандидата на членство в ЕС 15 декабря. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно имеющейся у агентства информации, произойти это может на саммите в Брюсселе. БиГ долгое время не могла получить этот статус из-за медленного продвижения по пути реформ.

Премьер Словении Роберт Голоб заявил, что предоставление БиГ статуса кандидата демонстрирует большой прогресс. Он также выразил надежду, что лидеры ЕС одобрят предоставление статуса, передает агентство.

Президент непризнанной республики Косово Вьоса Османи в рамках саммита ЕС — Западные Балканы в Албании заявила о намерении Приштины в конце текущего года подать заявку на вступление в Евросоюз.

Она также добавила, что правительство республики призывает руководство Евросоюза «перейти от слов к действиям», например, в вопросе «либерализация виз в ЕС». По словам Османи, данный саммит не представляет собой «переговорную площадку» между Косовом и Сербией.