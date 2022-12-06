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Почему Китай не станет поддерживать введение ограничения цен на российскую нефть

Иссалина Аюпова

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В мире
Почему Китай не станет поддерживать введение ограничения цен на российскую нефть
Фото: depositphotos

Пекин не станет поддерживать введение ограничения цен на российскую нефть. Они считают, что подобная инициатива приведет к усугублению энергетического кризиса во всем мире. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, может ли это решение негативно отразиться на отношениях Китая и стран ЕС.

По словам востоковеда и руководителя центра изучения Дальнего Востока Кирилла Коткова, главной причиной, из-за которой Китай отказывается принимать введение ограничения цен на российскую нефть, является то, что они покупают ее с большой скидкой и перепродают Евросоюзу.

— Сейчас Китай намерен зарабатывать на посредничестве, именно поэтому они против введения потолка цен на российскую нефть. Это экономически невыгодно для них самих, — пояснил Котков.

Дальнейшие отношения между ЕС и Китаем, по мнению востоковеда, будут зависеть от США:

— Потому что они задают внешнеполитическую линию Европейскому союзу. Как они захотят, так и будет.

Соединенные Штаты, как рассказал эксперт, заинтересованы в том, чтобы Европейский союз покупал их дорогую нефть и газ, а не дешевые энергоносители из России, поэтому своими действиями они будут провоцировать ухудшение отношений между странами:

— То, что сейчас происходит, означает все большую зависимость ЕС от США, а в перспективе и распад содружества.

Однако Котков обратил внимание, что Китай не намерен ругаться с Евросоюзом, потому что их экономика зависит от рынка европейских стран.

— Происходящее в мире вызывает осложнения между Китаем и ЕС, но вряд ли это может привести к резкому ухудшению отношений. Обе стороны очень зависимы друг от друга, чтобы портить эти отношения, — сказал он.

Котков заключил, что Китай оставляет за собой право маневра и будет стараться действовать из своих интересов.

Нефть Евросоюз (ЕС) Санкции Россия Китай
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