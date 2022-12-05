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Смешение и подтасовка: как ЕС обходит свои ограничения на поставку российской нефти

Игорь Синельников

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В мире
Смешение и подтасовка: как ЕС обходит свои ограничения на поставку российской нефти
Фото: Depositphotos

Страны Евросоюза используют различные методы для обхода своих же санкций в отношении России в энергетической сфере. В частности, используется смешение нефти из РФ с нефтью из других стран. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

— Западные деловые издания и аналитические агентства пишут, что происходит перевалка российской нефти и ее смешение. Плюс используется метод, когда российская нефть потребляется на месте (скажем, на Ближнем Востоке), а собственная ближневосточная там идет на экспорт. Многие страны перерабатывают российскую нефть и экспортируют нефтепродукты на ее основе, например, Индия и Турция, — рассказал собеседник «ВМ».

Существует практика перевалки нефти с одного борта на другой: например, в Атлантическом океане или других местах, отметил специалист. Вполне возможно, что происходит не только смешение нефти, но и подтасовка документов. Однако никто напрямую не расскажет, кто, где и когда переливал нефть, подчеркнул эксперт.

Специалист отметил, что слишком большое количество санкций позволяет трактовать ограничения по-разному.

— По поводу введенного с сегодняшнего дня эмбарго и потолка цен — надо будет смотреть, до какой степени это все будет соблюдаться. Когда написаны большие санкционные тома, то возникает вопрос интерпретации: например, как именно должен отчитываться перевозчик, который везет российскую нефть в Индию и т. д. Может ли ЕС закрыть глаза на то, что российская нефть была где-то перегружена на Ближнем Востоке? Теоретически да, но это будет зависеть от степени энергетического кризиса в Европе. А это уже будет понятно в январе — феврале, — объяснил Митрахович.

В данный момент в Европу идет увеличенный объем нефти с Ближнего Востока, отметил эксперт. Скорее всего, в будущем ЕС будет использовать какую-то комбинацию. С одной стороны, возможна покупка нефти и нефтепродуктов из разных источников, с другой — в случае жесткого энергокризиса часть российской нефти или нефтепродуктов из России все-таки может начать попадать в Европу обходными путями, заключил собеседник «ВМ».

С 5 декабря начинает действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из РФ. Одновременно вступает в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

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