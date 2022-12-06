Почти 600 тысяч вызовов приняла столичная Служба 112 в ноябре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичная Служба 112 в ноябре приняла 597 тысяч вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы во вторник, 6 декабря.

— Оповещения экстренных оперативных служб потребовали 287 тысяч звонков. Чаще всего звонившим необходим был вызов скорой медицинской помощи — более 166 тысяч раз, — говорится в сообщении.

Также 105 тысяч раз потребовался вызов полиции, еще 11 тысяч — выезд пожарных и спасателей. Более трех тысяч раз москвичи вызывали аварийную службу, а за справочно-консультационной помощью граждане обращались 92,3 тысячи раз, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Операторы столичной Службы 112 принимают звонки не только на русском, английском, немецком, но и на языках народов России. Так, главный специалист дежурной смены 112 Анастасия Прищемихина рассказала, что может принимать звонки на мордовском языке.