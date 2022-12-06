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Гладков сообщил о формировании отрядов самообороны в Белгородской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Гладков сообщил о формировании отрядов самообороны в Белгородской области
Фото: Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области появятся отряды территориальной обороны или самообороны. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в общей сложности будет сформировано несколько батальонов из тех людей, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, «но имеет боевой опыт и большое желание».

С соответствующим запросом на организацию отрядов самообороны «буквально с первых дней» специальной военной операции обращались местные жители, написал Гладков в Telegram-канале. При этом он подчеркнул, что тренировки и боевое сплачивание проводят опытные инструкторы на территории всех приграничных районов области.

До этого сопредседатель Российского союза боевых искусств и зампредседателя правительства Юрий Трутнев рассказал, что в зону СВО на Украине отправятся порядка ста спортсменов. Среди них — мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта.

После соревнований добровольцы отправятся на боевую подготовку, а затем в зону СВО. Боевое слаживание новобранцев проведут в специальном центре города Гудермеса.

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