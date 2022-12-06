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«Это мне не в пользу»: певица Успенская заявила, что отказалась от секса

Евгений Жуков
Общество
«Это мне не в пользу»: певица Успенская заявила, что отказалась от секса
Фото: Youtube / Между нами

Певица Любовь Успенская призналась, что отказалась от секса ради здоровья.

— В моей жизни не было сложностей в отказе от чего-либо, если я чего-то не хотела или мне было запрещено, я с удовольствием это делала (отказывалась — прим. «ВМ»), потому что осознавала, что это мне не в пользу. И это очень работает, я умею самовнушением заниматься, — сказала артистка.

При этом выглядеть моложе артистке помогают и обращения к пластическим хирургам, передает Пятый канал.

Певица никогда не скрывала своего стремления оставаться молодой и красивой. Она неоднократно подвергала изменениям различные части тела и делала операции.

Пластический хирург Надежда Петраш предположила, что именно могла сделать с собой исполнительница. По словам специалиста, Успенская делала маммопластику, липосакцию с последующим липоскульптурированием и липофилингом ягодиц и рук. Для сияния кожи и избавления от морщин, считает Петраш, знаменитость нашла хорошего косметолога.

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