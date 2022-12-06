Парковка со шлагбаумом на Профсоюзной улице заработает с 7 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 56 Карта всех событий

Парковка со шлагбаумом № 9076 на юго-западе Москвы снова начнет работать с 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 декабря.

— Парковка со шлагбаумом № 9076 на улице Профсоюзная 56 (станция метро «Новые Черемушки») возобновляет свою работу, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Парковку закрывали для обеспечения непрерывного и быстрого движения бесплатных автобусов КМ. Благодаря досрочному открытию участка Калужско-Рижской линии метро она снова заработает, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

24 ноября рядом со станцией метро «Некрасовка» начали работу 275 новых парковочных мест. Так, 181 место расположилось на дублерах проспекта Защитников Москвы, еще 44 находятся на улице Недорубова.

Кроме того, 50 парковочных мест расположили на улице Рождественской. Увеличение числа мест для парковок позволило обеспечить свободный и комфортный проезд транспорта в районе.