Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Парковка со шлагбаумом на Профсоюзной улице заработает с 7 декабря

Лейла Алиева
Город
Парковка со шлагбаумом на Профсоюзной улице заработает с 7 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 56 Карта всех событий

Парковка со шлагбаумом № 9076 на юго-западе Москвы снова начнет работать с 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 декабря.

— Парковка со шлагбаумом № 9076 на улице Профсоюзная 56 (станция метро «Новые Черемушки») возобновляет свою работу, — говорится в сообщении.

Парковка со шлагбаумом на Профсоюзной улице заработает с 7 декабря Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Парковку закрывали для обеспечения непрерывного и быстрого движения бесплатных автобусов КМ. Благодаря досрочному открытию участка Калужско-Рижской линии метро она снова заработает, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

24 ноября рядом со станцией метро «Некрасовка» начали работу 275 новых парковочных мест. Так, 181 место расположилось на дублерах проспекта Защитников Москвы, еще 44 находятся на улице Недорубова.

Кроме того, 50 парковочных мест расположили на улице Рождественской. Увеличение числа мест для парковок позволило обеспечить свободный и комфортный проезд транспорта в районе.

Москва Парковки Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте