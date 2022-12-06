Минспорт ужесточил лимит на легионеров в КХЛ

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Министерство спорта России ужесточило лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 1 августа 2023 года. Соответствующий документ во вторник, 6 декабря, был опубликован на портале правовой информации.

В настоящее время клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров. Со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено до трех.

Также сокращение лимита на легионеров коснется Всероссийской хоккейной лиги и Первенства Всероссийской хоккейной лиги, где максимально возможное количество легионеров будет сокращено до трех, говорится в документе.

В конце ноября нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин забросил 403-ю шайбу в карьере в гостевых матчах НХЛ, превзойдя рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

Рекорд российским голеадором был установлен в рамках матча НХЛ против «Ванкувер Кэнакс». Овечкин отличился двумя голами на шестой и 12-й минутах встречи. В общей сложности хоккеист за свою карьеру забросил 793 шайбы в 1298 матчах.