Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах в чемпионатах НХЛ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин забросил 403-ю шайбу в карьере в гостевых матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), превзойдя рекорд именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

Рекорд российским голеадором был установлен в рамках матча НХЛ против «Ванкувер Кэнакс». Овечкин отличился двумя голами на шестой и 12-й минутах встречи.

В общей сложности хоккеист за свою карьеру забросил 793 шайбы в 1298 матчах. Рекордсменом НХЛ по голам является Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).

В субботу, 12 ноября, во время матча НХЛ капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» нанес травмы своими бросками двум защитникам «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба инцидента произошли в конце третьего периода, когда столичный клуб был на льду в большинстве. Овечкин совершил несколько бросков в ворота соперников, а защитники Эрик Чернак и Михаил Сергачев пытались их заблокировать.

В начале ноября Овечкин побил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам за один клуб. В тот день хоккеист забросил 787-ю шайбу в своей карьере за столичную команду в играх лиги.