Минфин предложил индексировать акцизы на стики и никотиносодержащие жидкости

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Правительство России приступило к рассмотрению инициативы Министерства финансов об индексации ставок акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По его словам, такая продукция будет проиндексирована на 25–30 процентов, «постепенно доводя их до ставок на сигареты». Сазанов также добавил, что в данный момент эта инициатива «обсуждается правительством», передает ТАСС.

До этого Минфин предложил способ получить дополнительные 100 миллиардов рублей в бюджет 2023 года за счет нового подхода к государственному регулированию табачной отрасли. Так, министерство внесло в Госдуму законопроект, который позволит уже в следующем году повысить собираемость акцизов на табачную продукцию.

Соответствующую статью доходов добавили в проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Ведомство рассчитывает, что уже в следующем году благодаря принятым мерам общий объем поступлений от табачных акцизов увеличится до 751 миллиарда рублей.