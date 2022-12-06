Пожар начался в автоцентре на северо-западе Москвы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова Карта всех событий

Пожар произошел на четвертом этаже автоцентра на улице Маршала Прошлякова. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 6 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

По данным собеседника «ВМ», пожару присвоен второй ранг сложности. На место следуют экстренные службы, сообщается о четырех заблокированных в здании людях.

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Telegram-канал «112» также опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видны огонь и клубы дыма, поднимающиеся из окон четвертого этажа здания.

Позднее агентство городских новостей «Москва» сообщило, что при инциденте были спасены пять человек, однако внутри горящего здания еще могут оставаться люди.

В результате пожара, который вскоре был локализован, временно перекрыт съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321. Водителей призвали объезжать этот участок, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На месте инцидента прошла эвакуация посетителей, а из здания шел черный густой дым. Для ликвидации горения была вызвана бригада МЧС.