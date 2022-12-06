Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В аэропорту Внуково усилили санитарно-карантинный контроль. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Представители службы выдали специальное предписание гендиректору гавани для осуществления дополнительных противоэпидемических мер, направленных на профилактику и предотвращение распространения гриппа и ОРВИ.

В связи с постановлением главного санитарного врача России все пассажиры должны заполнять анкеты прибывающих. Несмотря на это, обязательный ПЦР-тест в течение трех календарных дней со дня возвращения отменен.

Иностранным гражданам также не нужно проходить исследование. За 11 месяцев текущего года в пункте пропуска через госграницу в аэропорту Внуково ведомство провело досмотр 16 971 самолета из Азии, Африки, Латинской Америки.

За это время было выявлено 42 человека с признаками инфекционных заболеваний, передает официальный сайт Роспотребнадзора.

До этого Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль на бортах лайнеров из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде. В конце ноября служба направила всем перевозчикам инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на данное заболевание.