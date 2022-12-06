В Госдуме раскритиковали идею об отправке бездомных собак в зону СВО

Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов во вторник, 6 декабря, прокомментировал предложение орловского депутата от КПРФ Виктора Макарова направить бездомных собак в зону специальной военной операции.

По словам Бурматова, подобная инициатива является изуверством и «лишена всякого смысла и логики». Парламентарий подчеркнул, что данная идея является непрофессиональной с точки зрения народного избранника.

— Товарищ бредит. У него уже было подобное заявление. До этого он предлагал собак на корм в Китай отправлять, — рассказал депутат.

Кроме того, Бурматов посоветовал Макарову сосредоточиться на проблемах избирателей, а не на «подобных инициативах», передает «Говорит Москва».

Орловский депутат Макаров на сессии заксобрания во время обсуждения проекта закона по обращению с бездомными животными выступил с предложением обучить бездомных собак подрыву бронетехники ВСУ.

В конце ноября Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. В документе говорится о приостановлении госслужбы при заключении сотрудником госструктур контракта на прохождение военной службы или в том случае, если он отправится в зону боевых действий в качестве добровольца.