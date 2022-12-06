Около 90 видов птиц останутся зимовать в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

На природных территориях столицы обитают около 270 видов птиц, из них остаются зимовать порядка 90. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Уже сейчас на природных территориях столицы гостят свиристели и обыкновенные чечетки. А вскоре прибудут серый сорокопут, зимняк, пуночка, клест-еловик и длиннохвостая неясыть, — говорится в сообщении.

В Москву эти птицы прилетают из тундры, лесотундры и тайги. Иногда появляются более редкие виды пернатых. Так, на незамерзающих участках Москвы-реки можно увидеть бургомистра, большую полярную чайку и молчаливого среднего крохаля.

Сроки прилета этих птиц зимой варьируются в зависимости от особенностей сезона и наличия корма. Пернатые прилетают, когда природные запасы корма на привычных для них территориях заканчиваются. Этой зимой свиристели прилетели в город раньше, чем в прошлом году, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого орнитолог Мишин рассказал, чем нельзя кормить птиц. Эксперт отметил, что категорически запрещено кормить птиц плесневелым хлебом или другими испорченными продуктами. Для пернатых такая пища опасна и может привести к гибели.