МЧС объявило о ликвидации пожара в автоцентре в Строгине

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова, 19 Карта всех событий

Пожар в автоцентре в районе Строгино удалось ликвидировать. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре площадью около 80 квадратных метров на пятом этаже здания поступило в 18:35. Пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 19:08 пожар был локализован, а в 19:33 — полностью ликвидирован. В результате удалось спасти шесть человек.

До этого появилось видео с места происшествия. На кадрах видны огонь и клубы дыма, поднимающиеся из окон четвертого этажа здания.

В результате пожара был временно перекрыт съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321. Водителей призывали объезжать этот участок.