РЖД предоставят скидку на билеты в купе поездов дальнего следования 30–31 декабря

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РЖД вводит скидку на билеты в купе поездов дальнего следования 30 и 31 декабря. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— Билеты со скидкой в размере 40 процентов можно купить в купейные вагоны поездов дальнего следования, курсирующих по более чем 70 направлениям, — говорится в сообщении.

Скидка распространяется на такие маршруты, как из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Пензу, Самару, Саратов, Чебоксары; из Санкт-Петербурга в Самару, Уфу, Казань, Адлер, Волгоград; из Екатеринбурга в Сургут, Оренбург, а также из Уфы в Новый Уренгой, Рузаевку, Санкт-Петербург.

До этого сообщалось, что в следующем году из Москвы через Мурманск начнет курсировать новый туристический поезд «К северному сиянию», который будет следовать также через Петрозаводск и Вологду. В первую поездку состав отправится 3 ноября.

Еще один маршрут для туристов будет называться «К виноградникам». Он пройдет из Москвы в Тамань и Новороссийск.