Туристический поезд «К северному сиянию» запустят из Москвы в 2023 году

Фото: Pixabay

В следующем году из Москвы через Мурманск начнет курсировать новый туристический поезд «К северному сиянию», который будет следовать также через Петрозаводск и Вологду. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

— Маршрут поезда разработан, чтобы туристы могли совершить увлекательное путешествие в край северного сияния, — говорится в сообщении.

В первую поездку состав отправится 3 ноября.

Еще один маршрут для туристов будет называться «К виноградникам». Он пройдет из Москвы в Тамань и Новороссийск.

Как сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов на конференции «Pro//Движение.Туризм», по итогам 2022 года РЖД планируют перевезти более 400 тысяч пассажиров на туристических поездах, что на 20 процентов больше показателя прошлого года, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что туристический сервис Russpass подготовил четыре загородных маршрута, по которым можно прогуляться в новогодние каникулы. Авторские маршруты по достопримечательностям Подмосковья бесплатные и позволяют спланировать поездку самостоятельно.