Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Туристический поезд «К северному сиянию» запустят из Москвы в 2023 году

Анастасия Колоскова
Общество
Туристический поезд «К северному сиянию» запустят из Москвы в 2023 году
Фото: Pixabay

В следующем году из Москвы через Мурманск начнет курсировать новый туристический поезд «К северному сиянию», который будет следовать также через Петрозаводск и Вологду. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

— Маршрут поезда разработан, чтобы туристы могли совершить увлекательное путешествие в край северного сияния, — говорится в сообщении.

В первую поездку состав отправится 3 ноября.

Еще один маршрут для туристов будет называться «К виноградникам». Он пройдет из Москвы в Тамань и Новороссийск.

Как сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов на конференции «Pro//Движение.Туризм», по итогам 2022 года РЖД планируют перевезти более 400 тысяч пассажиров на туристических поездах, что на 20 процентов больше показателя прошлого года, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что туристический сервис Russpass подготовил четыре загородных маршрута, по которым можно прогуляться в новогодние каникулы. Авторские маршруты по достопримечательностям Подмосковья бесплатные и позволяют спланировать поездку самостоятельно.

РЖД Мурманская область Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте