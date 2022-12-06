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Неизвестный ударил по лицу экс-президента Албании на акции протеста

Евгений Белоусов
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Неизвестный ударил по лицу экс-президента Албании на акции протеста
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Неизвестный мужчина ударил по лицу экс-президента Албании и главу оппозиционной Демпартии Сали Беришу. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает портал Kosovo online.

— Бывший президент Албании Сали Бериша, который возглавил сегодняшнюю демонстрацию оппозиции в Тиране против албанских властей, подвергся нападению на бульваре Мучеников Нации, — говорится в публикации.

Само нападение на бывшего албанского лидера было заснято на видео. Неизвестный мужчина ударил политика кулаком по голове, однако подоспевшая охрана Бериша оттащила нападавшего и избила его.

Президент непризнанной республики Косово Вьоса Османи в рамках саммита ЕС — Западные Балканы в Албании заявила о намерении Приштины в конце текущего года подать заявку на вступление в Евросоюз.

Она также добавила, что правительство республики призывает руководство Евросоюза «перейти от слов к действиям», например, в вопросе «либерализация виз в ЕС».

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