ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированных облигаций

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ВТБ с 6 декабря временно приостанавливает выплаты дохода по некоторым выпускам субординированных облигаций. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором, — говорится в сообщении.

Уточняется, что приостановка выплат затронет бессрочные субординированные еврооблигации ВТБ — по ним не будет начисляться купонный доход до возврата банка к выплате дивидендов. Кроме того, начисленный купонный доход за 2023 год не будет выплачиваться по 12 выпускам субординированных бондов, передает РБК.

До этого стало известно, что ВТБ первым из отечественных банков анонсировал запуск операций с цифровым рублем — сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году.

Данная цифровая валюта будет иметь форму цифрового кода, что в дальнейшем позволит программировать его так, чтобы использовать валюту только для оплаты услуг или товаров.

Кроме того, россияне смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, рассчитываться по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства.