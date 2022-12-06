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Всемирный банк спрогнозировал серьезный долговой кризис в беднейших странах

Евгений Жуков
В мире
Всемирный банк спрогнозировал серьезный долговой кризис в беднейших странах
Фото: shutterstock

Порядка 60 процентов беднейших стран на сегодняшний день находятся перед угрозой серьезного долгового кризиса, поскольку обслуживание долгов достигло рекордного с 2000 года показателя. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Так, на конец прошлого года внешний долг стран Международной ассоциации развития превысил один триллион долларов. Этот показатель в три раза превышает статистические данные за прошедшую декаду.

Совокупный объем долговых обязательств развивающихся стран в этот же период удвоился, превысив девять триллионов. Также в опубликованном докладе организации говорится, что замедление всемирного экономического роста несет риск того, что большое число стран окажется в долговом кризисе.

— Беднейшие страны, которые могут осуществлять заимствования по программе Международной ассоциации развития (МАР), тратят около десятой части своих экспортных доходов на обслуживание долгосрочного государственного внешнего долга, что является самой высокой долей с 2000 года, — отмечается в тексте документа.

По прогнозам организации, в этом году платежи по обслуживанию долговых обязательств беднейших стран вырастут более чем на треть и превысят 62 миллиарда долларов, что, в свою очередь, станет крупнейшим ростом в годовом исчислении за последние 20 лет, передает РИА Новости.

До этого вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщила, что к концу 2022 года число людей, которые живут на Украине в условиях бедности, составит восемь миллионов.

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