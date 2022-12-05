Вице-президент Всемирного банка: число бедных на Украине к концу года составит 8 миллионов

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Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщила, что к концу 2022 года число людей, которые живут на Украине в условиях бедности, составит восемь миллионов.

— Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этого конфликта катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с 2 до 25 процентов населения, — сказала она в интервью австрийскому изданию Presse.

Бьерде добавила, что восстановление Украины обойдется как минимум в 500 миллиардов евро, передает РИА Новости.

27 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет, согласно которому расходы на безопасность и оборону страны будут увеличены на 10,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады Украины.

До этого украинский лидер пожаловался, что страна не получила никаких средств на восстановление страны. В рамках конференции по восстановлению Украины он попросил союзников оказать стране финансовую поддержку.

Украинская экономика находится на грани коллапса. Помощь Запада оказалась недостаточной, а потеря четырех регионов, в том числе промышленно развитого Донбасса, фактически лишает страну доступа к ключевым ресурсам. О том, что происходит с экономикой Украины и поможет ли ей новый «план Маршалла», — в материале «Вечерней Москвы».