Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вице-президент Всемирного банка: число бедных на Украине к концу года составит 8 миллионов

Юлия Курганова
В мире
Вице-президент Всемирного банка: число бедных на Украине к концу года составит 8 миллионов
Фото: president.gov.ua

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщила, что к концу 2022 года число людей, которые живут на Украине в условиях бедности, составит восемь миллионов.

— Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этого конфликта катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с 2 до 25 процентов населения, — сказала она в интервью австрийскому изданию Presse.

Бьерде добавила, что восстановление Украины обойдется как минимум в 500 миллиардов евро, передает РИА Новости.

27 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет, согласно которому расходы на безопасность и оборону страны будут увеличены на 10,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады Украины.

До этого украинский лидер пожаловался, что страна не получила никаких средств на восстановление страны. В рамках конференции по восстановлению Украины он попросил союзников оказать стране финансовую поддержку.

Украинская экономика находится на грани коллапса. Помощь Запада оказалась недостаточной, а потеря четырех регионов, в том числе промышленно развитого Донбасса, фактически лишает страну доступа к ключевым ресурсам. О том, что происходит с экономикой Украины и поможет ли ей новый «план Маршалла», — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Бедность Всемирный банк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте