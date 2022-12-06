В Музее Победы собрались 400 юных спортсменов из 17 стран

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

VI Всемирные игры юных соотечественников начались в Музее Победы 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Спасибо вам и вашим тренерам за то, что вы сейчас здесь. Я с гордостью хочу объявить начало шестых Всемирных игр юных соотечественников, — обратилась к собравшимся депутат Госдумы, трехкратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Участниками мероприятий стали порядка 400 молодых спортсменов из 17 стран мира. Перед началом церемонии спортсмены возложили цветы к монументу в Зале памяти и скорби музея и почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны.

Со сцены к ребятам также обратились трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев и другие гости.

Спортивные мероприятия пройдут в период с 6 по 11 декабря. Запланированы соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта.

Также стало известно об открытии художественной выставки детских рисунков «На защите сердца Отчизны» в Музее Победы. На выставке представлены лучшие работы участников конкурса «На защите сердца Отчизны», который стартовал в сентябре 2022 года.