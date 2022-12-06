Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Музее Победы собрались 400 юных спортсменов из 17 стран

Евгений Жуков
Город
В Музее Победы собрались 400 юных спортсменов из 17 стран
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

VI Всемирные игры юных соотечественников начались в Музее Победы 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Спасибо вам и вашим тренерам за то, что вы сейчас здесь. Я с гордостью хочу объявить начало шестых Всемирных игр юных соотечественников, — обратилась к собравшимся депутат Госдумы, трехкратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Участниками мероприятий стали порядка 400 молодых спортсменов из 17 стран мира. Перед началом церемонии спортсмены возложили цветы к монументу в Зале памяти и скорби музея и почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны.

Со сцены к ребятам также обратились трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев и другие гости.

Спортивные мероприятия пройдут в период с 6 по 11 декабря. Запланированы соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта.

Также стало известно об открытии художественной выставки детских рисунков «На защите сердца Отчизны» в Музее Победы. На выставке представлены лучшие работы участников конкурса «На защите сердца Отчизны», который стартовал в сентябре 2022 года.

Мероприятия Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте