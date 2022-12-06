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Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

Евгений Жуков
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Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал представитель Главного управления МЧС России по региону.

Пожар в частном доме в хуторе Усьман произошел во вторник вечером. На момент прибытия сотрудников экстренных служб огнем было охвачено все строение, а крыша и часть стен уже обрушились, после чего пламя перекинулось на летнюю кухню.

При разборе завалов обнаружены тела двух детей: мальчика 2019 года рождения и девочки 2017 года рождения. Дети находились дома одни, без присмотра взрослых. При ликвидации огня было задействовано семь специалистов и три единицы техники, передает официальный сайт МЧС.

6 декабря в ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что крупный пожар произошел во Владивостоке, где загорелся популярный в городе ресторан Zuma. На момент прибытия пожарных второй этаж и крыша здания были охвачены пламенем.

На данный момент площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, проводится тушение пожара. По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал.

МЧС Ростовская область Смерть Дети Пожары
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